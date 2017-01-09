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Декларацию по ЕНВД за I квартал 2017 года сдавайте по новой форме

9 января 263 просмотра

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С 2017 года в декларации по ЕНВД можно посчитать налог с учетом взносов предпринимателя и за себя, и за работников. Изменения в форму и порядок ее заполнения внес приказ ФНС России от 19 октября 2016 г. № ММВ-7-3/574.

Раньше в декларации нельзя было уменьшить налог на личные страховые взносы предпринимателя. Можно было показать налог только с учетом взносов, перечисленных за работников. Но с 2017 года предприниматели с наемными работниками могут снижать ЕНВД на все страховые взносы, в том числе уплаченные за себя. Налог можно уменьшить не больше, чем на 50 процентов (подп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ).



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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