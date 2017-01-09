Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Можно ли отнести лицензионные платежи за счет нераспределенной прибыли прошлых лет
- Налоговая нагрузка
- Исправления в учете за 2012 год. Отчетность
- НДС
- Строительство
- Продажа физику
- Объявление в газете
- Медосмотр НДФЛ.
- Вычет ндс
- Организации на упрощенке, осуществляющие вид деятельности ОКВЭД 63.30.1 "Организация комплексного туристического обслуживания". Страховые взносы. Тарифы.
- Забор воды для питьевых нужд. Водный налог. Ставка.
- Корректность проводки: Дебет 57 Кредит 90-1
- Оплата сертификатом
- Страхование строительных рисков
- АНО
- бухгалтерская отчетность
- Назначение на должность
- Использование терминала в розничной торговле
- НДС
- Учёт дождевиков
- Обязательно ли ставить печать на счетах.
- Начисление страховых взносов с выплат инвалидам
- Срок исковой давности
- право требования
- Выдача перерасхода
- Какая сумма должна быть прописана в договоре ГПХ - начисленная или та, что получит исполнитель на руки, без НДФЛ.
- Пониженные тарифы по страховым взносам
- Покупка доли в уставном капитале
- Можно ли предоставить вычет на ребенка старше 18 лет,
- Как принять к учету станок находящийся в лизинге
- Как правильно учесть неустойку
- Резерв гарантийный ремонт
- Какие документы вправе требовать налоговая инспекция.
- Расходы на проезд в командировке
- О выплате пособия по уходу за ребенком
- Средства ФСС
- Регистрация приказов, ведение журналов
- Затраты на строительство
- Возмещение стоимости товара.
- В каких случаях необходимо встать на учет в налоговой инспекции.
- Обособленное подразделение
- Увольнение за прогул
- Проценты в декларации по НДС
- Курсовые разницы. Продажа валюты.
- МРОТ для иностранца
- заем, бухучет
- ИП, личные нужды
- Земельные участки
- Факсимиле
- Помощь бывшим сотрудникам
- Выплата промежуточных дивидендов.
- Пособие ИП
- Оплата командировки
- Выдача займа сотруднику
- Продажа акций
- Об оказании посреднических услуг и услуг по хранению
- Возврат товара
- амортизация
- Расчетный период для расчета отпускных
- Перенос ТМЦ
- Право подписи в РКО.
- Доначисление ЕСХН, штрафные санкции, пени. Бухучет
- Безнадежная дебиторская задолженность по налогу на прибыль
- Выручка от оказания услуг.
- Расчет больничного
- Выход из состава учредителей
- лизинг
- Заполнение Отчета о финансовых результатах.
- Утратила ли силу межотраслевая форма путевых листов 4с
- Форма № 50007
- Распределение входного НДС
- Материальная помощь и подарок, НДФЛ.
- ЕНВД аренда
- Оформление документов
- Переработка давальческого сырья
- В каких случаях организация обязана сдать уточненные декларации.
- Как подтвердить расходы на проведение экспертизы в ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых"
- Досрочный выход сотрудницы из отпуска по уходу за ребенком и увольнение по собственному желанию.
- Сообщение об изменении расчетного счета.
- Продажа акций
- Продажа топлива для самолетов
- Возврат займа
- Реорганизация.
- О кассовой дисциплине
- Расходы при УСН
- пособие при рождении ребенка
- Штрафы и пени бухучет
- Как вывести устаревшее ОС из уставного капитала
- Госпошлина за регистрацию имущества
- Учет выплат по решению суда о возмещение вреда детям, причиненного смертью кормильцев.
- Сотрудник - иностранец
- Срок полезного использования
- Принятие работ от субподрядчика
- Продажа части ОС
- Внесение в трудовую книжку запись о том что Управляющий (ИП) работает в этом качестве
- ОКОФ
- Как хранить докумпенты
- НДФЛ с суточных сверх норм
- Продажа (передача) автомобиля. Налогообложение ИП.
- Учёт стоимости оборудования
- отказ в приеме бухотчетности без аудит.заключения
- Применение ЕНВД.
- ОМС
- Оплата больничного листа
- Амортизацию основных средств с применением повышающих коэффициентов
- Оплата ФСС расходов
- Списание и утилизация автомобиля
- Оформление, учёт и налогообложение энергосервисных отношений
- Продажа доли
- ювелирные изделия
- Участие в конкурсе. Налог на прибыль.
- Замена двигателя
- Отказ ИФНС в вычете НДС
- Счет-фактура
- переоценка
- Учет квартир для перепродажи
- Корректировка таможенной стоимости уточненная декларация
- Займ НДС
- Ремонт жилья
- Страховая премия
- смешанные договора
- Взносы по договорам ГПХ
- 2 -НДФЛ
- Удержание с сотрудника за бланк трудовой книжки
- Зачет
- Льготы по оплате коммунальных услуг для реабилитированных вследствие необоснованных репрессий по политическим мотивам
- улучшения арендованного имущества
- Обособленное подразделение
- Уступка прав.
- Уплата и отчетность по игорному бизнесу
- Смена банковских реквизитов
- Переменная часть арендной платы
- Бухчет возмещения судебных расходов
- Отражение убытка при продаже основного средства в бухучете и налогобложении
- Цена продукции
- Оформление первичных документов
- Критерии отнесения субъекта к малому бизнесу
- Расчет пособий.
- Преобразование ФГУП