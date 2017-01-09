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Как платить детские пособия с нового года

9 января 2148 просмотров

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Детские пособия проиндексируют только с 1 февраля. До конца января Правительство утвердит коэффициент индексации на 2017 год.  В январе платите пособие в тех же суммах, что и в 2016 году:

–15 512,65 руб. – пособие при рождении ребенка;

– 581,73 руб. –  пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности;

– 3000 руб. – минимальное пособие по уходу за первым ребенком;

– 5817,24 руб. – минимум по уходу за вторым и последующими детьми.

В конце декабря Президент подписал закон, согласно которому Правительство будет индексировать пособия ежегодно не с 1 января, а с 1 февраля.

Про изменения в пособиях с нового года:

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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