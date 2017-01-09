Как платить детские пособия с нового года

Детские пособия проиндексируют только с 1 февраля. До конца января Правительство утвердит коэффициент индексации на 2017 год. В январе платите пособие в тех же суммах, что и в 2016 году:

–15 512,65 руб. – пособие при рождении ребенка;

– 581,73 руб. – пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности;

– 3000 руб. – минимальное пособие по уходу за первым ребенком;

– 5817,24 руб. – минимум по уходу за вторым и последующими детьми.

В конце декабря Президент подписал закон, согласно которому Правительство будет индексировать пособия ежегодно не с 1 января, а с 1 февраля.

Про изменения в пособиях с нового года: