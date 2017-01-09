Как платить детские пособия с нового года

Детские пособия проиндексируют только с 1 февраля. До конца января Правительство утвердит коэффициент индексации на 2017 год. В январе платите пособие в тех же суммах, что и в 2016 году:
–15 512,65 руб. – пособие при рождении ребенка;
– 581,73 руб. – пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности;
– 3000 руб. – минимальное пособие по уходу за первым ребенком;
– 5817,24 руб. – минимум по уходу за вторым и последующими детьми.
В конце декабря Президент подписал закон, согласно которому Правительство будет индексировать пособия ежегодно не с 1 января, а с 1 февраля.
Про изменения в пособиях с нового года:
- Пособие по беременности и родам в 2017 году
- Документы для возмещения пособий из ФСС с 1 января 2017 года
- Выплаты за счет ФСС в 2017 году: таблица
- Что меняется в пособиях с 1 января, 1 февраля и 1 июля
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