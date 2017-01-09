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Пять изменений в СЗВ-М с 2017 года

9 января 3047 просмотров

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В 2017 году компании продолжат ежемесячно отправлять СЗВ-М в Пенсионный фонд. Но с 1 января действует 5 новых правил сдачи отчета:

изменился срок сдачи СЗВ-М. Новый срок – 15-е число каждого месяца, так что на подготовку СЗВ-М за декабрь 2016 года есть лишние 6 дней;

–  ПФР оштрафует, если вместо электронного отчета сдать бумажный. Если в компании работает 25 человек и больше, отчет нужно сдать по интернету. В 2016 году за бумажные отчеты ПФР не штрафовал;

ошибки в ИНН стали опаснее.  С 2017 года ИНН — обязательный элемент персонифицированного учета. В СЗВ-М показывать этот реквизит не обязательно, но его нужно отражать в новом расчете по взносам в разделе для персучета. Налоговики и ПФР будут сравнивать персональные данные работников в общей базе. С нового годп у фонда стало больше возможностей проверить ИНН в СЗВ-М и  выписать  штраф. В 2016 году отследить каждый ИНН у сотрудников фонда не было возможности. Поэтому подобные ошибки редко приводили к штрафам.

за ошибки в СЗВ-М будут штрафовать не только компанию, но и директора с главбухом;

фонд утвердил новый электронный формат СЗВ-М.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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