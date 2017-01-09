Пять изменений в СЗВ-М с 2017 года

В 2017 году компании продолжат ежемесячно отправлять СЗВ-М в Пенсионный фонд. Но с 1 января действует 5 новых правил сдачи отчета:

– изменился срок сдачи СЗВ-М. Новый срок – 15-е число каждого месяца, так что на подготовку СЗВ-М за декабрь 2016 года есть лишние 6 дней;

– ПФР оштрафует, если вместо электронного отчета сдать бумажный. Если в компании работает 25 человек и больше, отчет нужно сдать по интернету. В 2016 году за бумажные отчеты ПФР не штрафовал;

– ошибки в ИНН стали опаснее. С 2017 года ИНН — обязательный элемент персонифицированного учета. В СЗВ-М показывать этот реквизит не обязательно, но его нужно отражать в новом расчете по взносам в разделе для персучета. Налоговики и ПФР будут сравнивать персональные данные работников в общей базе. С нового годп у фонда стало больше возможностей проверить ИНН в СЗВ-М и выписать штраф. В 2016 году отследить каждый ИНН у сотрудников фонда не было возможности. Поэтому подобные ошибки редко приводили к штрафам.

– за ошибки в СЗВ-М будут штрафовать не только компанию, но и директора с главбухом;

– фонд утвердил новый электронный формат СЗВ-М.