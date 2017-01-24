С 1 января 2017 года перестали действовать старые коды ОКВЭД ОК 029-2001. Используйте новый классификатор ОК 029-2014. ОКВЭД-2017 с расшифровкой по видам деятельности и поиском есть в статье.

Вносить изменения в ЕГРЮЛ из-за новых кодов не нужно. Налоговые инспекторы автоматически меняют коды в ЕГРЮЛ. Но лучше убедиться, что они не ошиблись. Запросите выписку из реестра и сверьте коды.

В декларациях и расчетах, которые будете подавать в ИФНС в 2017 году, в том числе за 2016 год, указывайте новые коды. Налоговики считают, что в годовой отчетности надо ставить коды ОКВЭД2 ОК 029-2014, даже если в порядке сказано о старом классификаторе ( письмо ФНС от 9 ноября 2016 г. № СД-4-3/21206)

Какие коды ставить в расчете РСВ-1 и форме 4-ФСС за 2016 год, зависит от того, когда зарегистрировали компанию. Есть два варианта >>