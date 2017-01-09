Важные изменения в КБК на 2017 год

С 2017 года появились новые КБК для социальных, медицинских и пенсионных взносов, а также пеней и штрафов. Используйте их начиная с взносов за январь 2017 года. Для декабрьских взносов чиновники придумали отдельные КБК. Образцы платежек по взносам и все новые КБК >>
Для компаний на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» оставили один КБК вместо двух. Минимальный налог за 2016 год надо перечислить на тот же код, что и обычный налог с разницы между доходами и расходами – 182 1 05 01021 01 1000 110.
С нового года контролируемые иностранные компании перечисляют налог на прибыль на отдельный код – 182101 01080011000110.
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