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С 13 по 28 января пенсионерам выплатят 5000 руб.

9 января 373 просмотра

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Единовременную компенсацию в размере 5000 руб. пенсионерам выплатят в период с 13 по 28 января 2017 года, сообщил ПФР на своем сайте.

Сроки выплаты с 13 по 28 января 2017 года установлены для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию.

Почтальоны принесут единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, у которых дата доставки на дом – с 13 по 28 января. Если пенсионер уже получил пенсию в январе, компенсацию доставят на дом повторно.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через банк, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.

Подробнее о компенсации читайте в статье «Единовременная выплата пенсионерам в 2017 году: кому положена».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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