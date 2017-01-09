С 13 по 28 января пенсионерам выплатят 5000 руб.

Единовременную компенсацию в размере 5000 руб. пенсионерам выплатят в период с 13 по 28 января 2017 года, сообщил ПФР на своем сайте.

Сроки выплаты с 13 по 28 января 2017 года установлены для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию.

Почтальоны принесут единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, у которых дата доставки на дом – с 13 по 28 января. Если пенсионер уже получил пенсию в январе, компенсацию доставят на дом повторно.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через банк, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.

Подробнее о компенсации читайте в статье «Единовременная выплата пенсионерам в 2017 году: кому положена».