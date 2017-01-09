Шесть победителей, которых ждут подарочные карты

23 декабря «Главбух» проводил викторину во время вебинара со Светланой Павленко, начальником отдела администрирования страховых взносов ФНС. Быстрее всех верно ответили:
- Ольга Макарова
- Светлана Крылова
- Ирина Вавилина
- Любовь Шишова
- Наталья Зайцева.
Ольга ответила самой первой, и она получает набор элитной косметики. Остальных победительниц ждут подарочные карты ЛЭтуаль.
Также подарочные карты получат авторы самых интересных вопросов про новые взносы:
- Лариса Шамаева
- Марина Савина
- Елена Ковалева
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