Шесть победителей, которых ждут подарочные карты

23 декабря «Главбух» проводил викторину во время вебинара со Светланой Павленко, начальником отдела администрирования страховых взносов ФНС. Быстрее всех верно ответили:

Ольга ответила самой первой, и она получает набор элитной косметики. Остальных победительниц ждут подарочные карты ЛЭтуаль.

Также подарочные карты получат авторы самых интересных вопросов про новые взносы:

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