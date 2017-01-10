За 1 квартал 2017 года сдавайте новую 4-ФСС

Расчет 4-ФСС урезали — в нем остались лишь платежи на травматизм (приказ ФСС РФ от 26 сентября 2016 г. № 381). Впервые сдавайте его в фонд соцстраха за I квартал 2017 года к 20 и 25 апреля.
За 2016 год отчитывайтесь по старой форме 4-ФСС. Бумажный расчет сдайте до 20 января, а электронный — до 25 января.
Подготовить годовой 4-ФСС помогут статьи:
- Семь подсказок по сдаче 4‑ФСС за 2016 год
- 4-ФСС за 4 квартал 2016 года: образец заполнения
- Пример заполнения 4-ФСС за 2016 год с пояснениями
- Отчет ФСС за 4 квартал 2016 изменения
Как изменится отчетность по взносам в 2017 году:
- Новая отчетность по страховым взносам с 2017 года
- Пример расчета по страховым взносам за I квартал 2017 года
- СЗВ-СТАЖ новая форма сведений о страховом стаже в ПФР