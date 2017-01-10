Наши сайты
«Главбух» и полцарства в придачу!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

Исключите расхождения между вашей учетной политикой и «1С»

Подписка
«Главбух» и полцарства в придачу!
№2

За 1 квартал 2017 года сдавайте новую 4-ФСС

10 января 446 просмотров

Новости по теме

Расчет 4-ФСС урезали — в нем остались лишь платежи на травматизм (приказ ФСС РФ от 26 сентября 2016 г. № 381). Впервые сдавайте его в фонд соцстраха за I квартал 2017 года к 20 и 25 апреля.

За 2016 год отчитывайтесь по старой форме 4-ФСС. Бумажный расчет сдайте до 20 января, а электронный — до 25 января.

Подготовить годовой 4-ФСС помогут статьи:

Как изменится отчетность по взносам в 2017 году:



Статьи по теме



Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Совпадает ли база по НДФЛ и страховым взносам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Зарплата 9 января 2017 08:00 Тарифы страховых взносов в 2017 году

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.