За 1 квартал 2017 года сдавайте новую 4-ФСС

Расчет 4-ФСС урезали — в нем остались лишь платежи на травматизм (приказ ФСС РФ от 26 сентября 2016 г. № 381). Впервые сдавайте его в фонд соцстраха за I квартал 2017 года к 20 и 25 апреля.

За 2016 год отчитывайтесь по старой форме 4-ФСС. Бумажный расчет сдайте до 20 января, а электронный — до 25 января.

Подготовить годовой 4-ФСС помогут статьи:

Как изменится отчетность по взносам в 2017 году: