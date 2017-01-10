20 января – последний день сдачи сведений о среднесписочной численности за 2016 год.
Их форма утверждена приказом ФНС от 29 марта 2007 г. № ММ-3-25/174.
Отправить сведения нужно в любом случае. Даже если в прошлом году у вас не было сотрудников. А вот предпринимателям, которые наемных работников в прошлом году не привлекали, есть поблажка. Они нулевые данные не сдают (абз. 3 пункта 3 статьи 80 НК РФ).
Если вовремя не сдать сведения о среднесписочной численности, инспекторы выпишут штраф в 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ). Также по заявлению налоговиков, суд может оштрафовать руководителя на 300 – 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ).
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