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Все запутались, когда сдавать упрощенную декларацию вместо нулевой

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До 20 января отправьте сведения о численности сотрудников

10 января 403 просмотра

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20 января – последний день сдачи сведений о среднесписочной численности за 2016 год.
Их форма утверждена  приказом ФНС от 29 марта 2007 г. № ММ-3-25/174.

Отправить сведения нужно в любом случае. Даже если в прошлом году у вас не было сотрудников. А вот предпринимателям, которые наемных работников в прошлом году не привлекали, есть поблажка. Они нулевые данные не сдают (абз. 3 пункта 3 статьи 80 НК РФ).

Если вовремя не сдать сведения о среднесписочной численности, инспекторы выпишут штраф в 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ). Также по заявлению налоговиков, суд может оштрафовать руководителя на 300 – 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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