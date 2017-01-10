Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Фонд оплаты труда
- Контролируемые сделки
- Снятие с учета ИП в внебюджетных фондах
- Флэш накопитель ОКОФ
- Учёт облачных сервисов
- Прощение долга
- Комиссия
- Беспроцентные займы
- Книга покупок
- О страховых взносах
- Справка о балансовой стоимости активов
- Льгота на транспортное средство
- монтаж оборудования
- Включение в затраты
- Встречная проверка.
- Имущественный вычет
- Продажа товара ниже себестоимости.
- Строительство ангара
- Применение ККТ ИП на УСН, лимит наличными
- Реорганизация.
- Страхование грузов.
- Добровольное страхование сотрудников от несчастных случаев и болезней
- Плата за загрязнение окружающей среды
- Удержания излишней материальной помощи
- Возмещение штрафов
- Стоимость покупных товаров при упрощенке
- Вычет для ИП при совмещении УСНО и ЕНВД.
- Внешний совместитель
- ИП, расхождения 3-НДФЛ и НДС
- О расходах на услуги техн. инвентаризации
- Продажа ОС
- НДС по авиабилетам для вахтовиков.