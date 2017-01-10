После новогодних каникул сложно войти в рабочий ритм, а времени на раскачку совсем нет. К 16 января надо сдать первый отчет – СЗВ-М за декабрь и заплатить страховые взносы. Правила заполнения платежек изменились. Без паники разобраться со всем новым помогут наши статьи и таблица с новыми сроками сдачи отчетности за 4 квартал 2016 года таблица.
Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2016 года. Таблица >>
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