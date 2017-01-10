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Какие изменения нужны в учетной политике '2017?

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Новые лимиты доходов и основных средств на упрощенке

10 января 446 просмотров

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Компания вправе оставаться на упрощенке в 2017 году, пока ее доход не превысит 150 млн рублей (п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ). Этот лимит утвержден на пять лет до конца 2021 года.

Лимит стоимости основных средств с нового года вырос в 1,5 раза. В 2017 году применять упрощенку может компания, у которой остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн рублей на 1 января и все остальные дни 2017 года (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Когда будете отчитываться по УСН за 2016 год, используйте новую форму декларации. Подробнее об этом – в сервисе «Главбух на упрощенке».  

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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