Новые лимиты доходов и основных средств на упрощенке

Компания вправе оставаться на упрощенке в 2017 году, пока ее доход не превысит 150 млн рублей (п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ). Этот лимит утвержден на пять лет до конца 2021 года.

Лимит стоимости основных средств с нового года вырос в 1,5 раза. В 2017 году применять упрощенку может компания, у которой остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн рублей на 1 января и все остальные дни 2017 года (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Когда будете отчитываться по УСН за 2016 год, используйте новую форму декларации. Подробнее об этом – в сервисе «Главбух на упрощенке».