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Учетная политика '2017 — какие формулировки изменить

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С 1 февраля можно зарегистрировать только онлайн-кассы

10 января 230 просмотров

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С 1 февраля 2017 года можно зарегистрировать только новые кассы.  А с 1 июля 2017 года большинство компаний и предпринимателей должны перейти на онлайн-ККТ.

У предприятий, которые оказывают услуги, продают товары через автоматы и у налогоплательщиков на патенте останется еще год для перехода на новый порядок. Они перейдут на онлайн-кассы до 1 июля 2018 года. Также до 1 июля 2018 года вправе не выбивать чеки компании на вмененке, если выдают покупателю документ об оплате. Но этот срок не распространяется на продавцов алкоголя.

После того как введут новые кассы инспекторы смогут контролировать выручку удаленно. Как изменятся проверки, читайте в электронном справочнике «Работа с ККТ».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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