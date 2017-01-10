Микропредприятия могут оформлять меньше кадровых документов

С 2017 года микрокомпания вправе отказаться от локальных кадровых документов, если подпишет с работниками типовые трудовые договоры (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 348-ФЗ). Например, можно не утверждать положения об оплате труда и премировании, правила внутреннего трудового распорядка.

Поправка упрощает документооборот. Но если компания потеряет статус микропредприятия, то придется оформить все недостающие бумаги в течение четырех месяцев.

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