Важные и полезные дела на январь

В январе начинается горячий период отчетности. Кроме налоговой отчетности пора готовиться к бухгалтерской отчетности. Не забудьте поменять КБК в платежках и обновить учетные политики. Проверьте ОКОФ для основных средств и определитесь с онлайн-кассами. Справиться со всеми делами в срок помогут советы от Системы Главбух.

Дело 1. Утвердите учетную политику, если не успели в декабре

В январе известны все изменения, которые вступили в силу с начала года. Если вы еще не утвердили учетную политику на 2017 год, поторопитесь. Новую учетную политику либо изменения (дополнения) к прежней утвердите отдельным приказом. Сейчас это можно сделать задним числом, главное, чтобы дата утверждения была не позже 31 декабря 2016 года.

Разобраться, что менять в учетной политике, поможет подборка ответов на вопросы.

Смотрите все готовые образцы учетных политик на 2017 год >>

Подберите подходящий образец через сервис «Учетная политика» >>

Дело 2. Проверьте коды ОКОФ

C 1 января 2017 года действует новый ОКОФ. Это значит, что для основных средств, которые вводите в эксплуатацию после 31 декабря 2016 года, используйте новые коды. По старым ОС менять коды не нужно.

Если вы знаете код основного средства по старому классификатору, то воспользуйтесь таблицей (прямой и обратные переходные ключи) соответствия кодов нового и старого ОКОФ.

Подробнее, что изменить в учете основных средств

Новый ОКОФ

Дело 3. Сдайте отчеты января

Дело 4. Заплатите налоги и сборы

Дело 5. Начните составлять бухгалтерскую отчетность

Дело 6. Выберите онлайн-ККТ

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