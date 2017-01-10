Важные и полезные дела на январь

В январе начинается горячий период отчетности. Кроме налоговой отчетности пора готовиться к бухгалтерской отчетности. Не забудьте поменять КБК в платежках и обновить учетные политики. Проверьте ОКОФ для основных средств и определитесь с онлайн-кассами. Справиться со всеми делами в срок помогут советы от Системы Главбух.
Дело 1. Утвердите учетную политику, если не успели в декабре
В январе известны все изменения, которые вступили в силу с начала года. Если вы еще не утвердили учетную политику на 2017 год, поторопитесь. Новую учетную политику либо изменения (дополнения) к прежней утвердите отдельным приказом. Сейчас это можно сделать задним числом, главное, чтобы дата утверждения была не позже 31 декабря 2016 года.
Разобраться, что менять в учетной политике, поможет подборка ответов на вопросы.
Смотрите все готовые образцы учетных политик на 2017 год >>
Подберите подходящий образец через сервис «Учетная политика» >>
Дело 2. Проверьте коды ОКОФ
C 1 января 2017 года действует новый ОКОФ. Это значит, что для основных средств, которые вводите в эксплуатацию после 31 декабря 2016 года, используйте новые коды. По старым ОС менять коды не нужно.
Если вы знаете код основного средства по старому классификатору, то воспользуйтесь таблицей (прямой и обратные переходные ключи) соответствия кодов нового и старого ОКОФ.
Подробнее, что изменить в учете основных средств
Дело 4. Заплатите налоги и сборы
Дело 5. Начните составлять бухгалтерскую отчетность
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