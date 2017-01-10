В феврале будем отдыхать 4 дня подряд

В феврале нас снова ждут 4 выходных дня подряд. Отдыхать будем с 23 по 26 февраля включительно – с четверга по воскресенье. Дело в том, что праздничный день 1 января, который выпал на воскресенье, Правительство перенесло на пятницу 24 февраля. При этом 22 февраля будем трудиться на час меньше – ведь этот день предшествует празднику 23 февраля.
Посмотрите производственный календарь на 2017 год.
Дорогой коллега, вот выгодная формула от "Главбуха"!
За подписку на 6 месяцев мы дарим 6 номеров журнала и обучение в Высшей школе "Главбуха"
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону