В феврале будем отдыхать 4 дня подряд

В феврале нас снова ждут 4 выходных дня подряд. Отдыхать будем с 23 по 26 февраля включительно – с четверга по воскресенье. Дело в том, что праздничный день 1 января, который выпал на воскресенье, Правительство перенесло на пятницу 24 февраля. При этом 22 февраля будем трудиться на час меньше – ведь этот день предшествует празднику 23 февраля.

Посмотрите производственный календарь на 2017 год.