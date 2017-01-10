Наши сайты
«Главбух» и полцарства в придачу!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

Справки 2‑НДФЛ за 2016 год заполняйте по‑новому

Подписка
«Главбух» и полцарства в придачу!
№2

В феврале будем отдыхать 4 дня подряд

10 января 788 просмотров

Новости по теме

В феврале нас снова ждут 4 выходных дня подряд. Отдыхать будем с 23 по 26 февраля включительно – с четверга по воскресенье.  Дело в том, что праздничный день 1 января, который выпал на воскресенье, Правительство перенесло на пятницу 24 февраля. При этом 22 февраля будем трудиться на час меньше – ведь этот день предшествует празднику 23 февраля.

Посмотрите производственный календарь на 2017 год.

Дорогой коллега, вот выгодная формула от "Главбуха"!

За подписку на 6 месяцев мы дарим 6 номеров журнала и обучение в Высшей школе "Главбуха"

Успеть получить подарок >>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме



Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Довольны ли вы своим банком? Опрос для бухгалтеров

Вам нравится ваш банк?

Готовы ли вы порекомендовать ваш банк другим компаниям?

Собираетесь ли вы в 2017 году поменять банк?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.