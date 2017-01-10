Вы довольны работой вашего банка?

Редакция журнала «Главбух» готовит статью о том, за что компании могут в любой момент заблокировать Клиент-Банк. Чтобы статья получилась максимально полезной для вас, поучаствуйте в нашем небольшом опросе.
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