Кто и почему забрал ваш подарок

28 декабря в московском парке Сокольники полиция задержала мужчину, который пытался украсть Фею Главбух. Это единственная в мире скульптура – символ бухгалтерии. Мы установили Фею в подарок всем бухгалтерам к 20-летию журнала.

Сначала похититель уверял, что хотел подарить Фею своей девушке. Потом он изменил показания и сказал, что был очарован скульптурой и хотел оставить ее у себя дома. Статуя сделана из бронзы и покрыта золотом.

Мы отреставрируем Фею и вернем на место. А вам хотим подарить вашу личную Фею. Ее и 500 000 рублей получит победитель рейтинга «Топ-1000 лучших бухгалтеров России» 2017 года.

Участвовать в рейтинге могут все практикующие бухгалтеры. Проверить свои знания вы можете в Высшей Школе Главбуха. Обучение в ней и диплом гособразца подписчики журнала «Главбух» получают бесплатно.