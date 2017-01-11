Что бывает за досрочную зарплату

Компании не грозит штраф за выдачу зарплаты раньше времени. Не важно, по какой причине организация нарушила регулярность выплат — в связи с предстоящими выходными и праздниками или просто так. Об этом сообщил Минтруд в письме от 6 декабря 2016 г. № 14-1/В-1226.

Выдавать зарплату надо не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). За нарушение этого правила возможен штраф до 50 000 руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Чиновники уверяют, что он не применяется в случае с досрочной зарплатой. Ведь получается, что работники получат деньги даже раньше, чем через полмесяца. Это не ущемляет права трудящихся.

С другой стороны, если в первой части прошло меньше чем полмесяца, во второй части пауза будет больше. Опасно ли такое нарушение для компании? Об этом в письме не сказано, но мы обратились в Минтруд за дополнительным разъяснением. И получили ответ.

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