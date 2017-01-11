С 2017 года пишите в платежках новые КБК по страховым взносам

С 2017 года ставьте в платежках по пенсионным, социальным и медицинским взносам новые КБК. Теперь компании платят эти взносы в инспекцию и все коды начинаются с цифр «182».
Для декабрьских взносов, что вы платите в январе 2017 года, действуют особые коды. Когда будете платить взносы за январь, февраль и остальные месяцы 2017 года ставьте уже другие КБК.
В платежках на пенсионное, социальное и медицинское страхование, ставьте статус налогоплательщика с кодом «01». В прошлом году в платежке по взносам ставили код «08». Заполняйте поле 107 так же, как в платежке по НДФЛ. Укажите период за который платите взносы. Например, так «12.12.2016».
Платежки по взносам на травматизм заполняйте по тем же правилам что и в 2016 году. Ставьте прежние КБК, получателем указывайте ФСС, в поле со статусом вписывайте 08, а в поле 107 – «0».
Образцы платежек по взносам в 2017 году >>
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