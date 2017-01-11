Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Нотариальные расходы
- Расчет больничного из МРОТ
- Взносы ИП в ПФР
- Исправленный счет-фактура
- Налоговый агент
- Больничный лист
- О продажах за пределами РФ
- Договор с иностранной организацией
- Компенсация сотрудникам мобильной связи при УСН
- Оптовая торговля. Бухучет. Оформление.
- Возмещение НДФЛ с материальной выгоды
- ОКОФ
- Строительство многоквартирного дома собственными силами. Долевое участие. НДС. Вычет по НДС.
- Транспортный налог. Реорганизация (присоединение). Транспортные средства не перерегистрированы на правопреемника.
- Земельный налог. Плптельщики. Инвалиды (ФЛ).
- Порядок расчета пеней
- Чек выбил по другой секции
- О переводе сотрудников при ликвидации организации
- Электронный документооборот
- Разные даты в счет фактуре и ТТН
- Погашение собственного векселя
- Проценты по кредитам
- Расходы на одежду ведущих.
- НДФЛ с отпускных
- Передача квартиры дольщику
- Заполнение первичных документов при продаже квартиры
- Как определить срок полезного использования помещения
- Проставление штампа на накладных
- Какая ответственность предусмотрена за не правомерные действия налоговой инспекции
- Если импортный товар доукомплектовали российскими запчастями
- Строки 030 и 040 декларации НДС
- Вычет НДС при экспорте
- Первоначальная стоимость полученного в лизинг имущества
- Что является материалом?
- Выручка
- Внереализационный доход при совмещении УСН и ЕНВД
- Замена ежегодного отпуска денежной компенсацией. Ответственность
- Услуги частного нотариуса при расчете налога на прибыль.
- Учебный отпуск и совмещение работы.
- О порядке корректировки реализации за прошлый налоговый период во время проведения выездной налоговой проверки
- Договор новации
- НДС при бесплатной раздаче рекламных буклетов
- Затраты на загранкомандировку в учете
- Расходы на замену ключей по электронной отчетности
- Отказ ФСС в возмещении пособия
- Патентная система налогообложения в Москве
- Распределение добавочного капитала
- Регистрация спецтехники, расходы на ГСМ
- О полномочиях на подпись документов
- НДФЛ, два вида мат. помощи
- Надомник обособленное подразделение
- Микрофинансовая организация
- О передаче инструмента исполнителю по договору
- Возмещение по ОСАГО. Бухгалтерский, налоговый учет
- О представлении декларации по налогу на прибыль при выплате дивидендов
- Обособленное подразделение
- Об уплате земельного налога
- Об удержании НДФЛ и налога на прибыль с дивидендов
- Компенсация при увольнении
- О порядке признания сделок контролируемыми
- Уплата страховых взносов ИП
- О РКО
- Расчеты по договору лизинга
- Учёт общехозяйственных расходов
- Доплата за объем работы при совмещении
- Обособленное подразделение
- Вопрос по расчету пособия по беременности и родам
- Счёт-фактура
- Счета политических организаций
- Импорт. Корректировка таможенной стоимости. НДС. Вычет. Оформление.
- Как распорядиться пенсионными накоплениями.
- Оплата от третьих лиц
- Налогообложение сублицензионного договора с нерезидентом
- Продажа доли
- Налог на землю по земельному участку принадлежащего пенсионеру,
- Излишки
- Оплата лечения сотруднику
- оформление совместительства или совмещения
- Амортизация автомобиля
- Куда сдавать отчетность, если ИП,зарегистрированный по месту жительства, встает на учет в другом административном округе.
- Как выгодно оформить замену двигателя на списанном катере?
- О применении платежного терминала
- Перечисление сублицензионного вознаграждения иностранной организации
- НДС с подарков
- Импорт из Белоруссии. Документы
- Кассовая книга по каждому магазину.
- О порядке заполнения транспортной накладной
- Бухгалтерский учет. в процедуре конкурсного производства
- Корректировочный или исправительный счет-фактура
- Контролируемые и не контролируемые сделки
- взносы на выплаты по ГПД с иностранцем
- Прокат
- Куда обращаться разрешением на работу иностранному гражданину
- Дополнительный взнос на накопительную часть в ПФР
- Регистрация ИП в качестве работодателя в фондах
- Запрашивание докуиентов у ИП сторонней налоговой инспекцией
- Неполный график работы
- Недоимки по страховым взносам
- безнадежная кредиторская задолженность
- Сделка более 600000 руб.
- Уменьшение налоговой базы
- Больничный из МРОТ
- Подпись в документах.
- Ремонт оборудования
- Реализация имущества МУП
- Реализация продуктов питания
- Реквизиты в отчетности
- Затраты на неиспользованный билет.
- Выездная проверка при реорганизации
- Увольнение директора пособие
- Расходы на охрану труда
- договор лизинга
- как зарегистрироваться в качестве плательщика ЕНВД предпринимателю
- Входной НДС ИП при покупке ОС
- Наименование должностей
- Приобретение билетов
- Расходы на такси.
- Возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии.
- Что относится к расходам застройщика
- Ошибка в платежном поручении
- О безвозмездном получении товара
- Авансы в декларации по НДС.
- Расчет больничного в 2011г. Прошлые работодатели ликвидированы
- Возмещение расходов связанных с эксплуатацией личного автомобиля сотрудника
- О расходах при вахтовом методе
- Неполная рабочая неделя для сотрудницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком.
- Доходы и расходы ИП
- Аренда у физлица.
- Передача бесплатных образцов покупателям
- Дата оприходования товара.
- Лист 03 налог на прибыль
- Реализация основного средства
- Уменьшение налога на прибыль
- Погашение займа по договору цессии
- Компенсация за проезд НДФЛ
- Кто может заверить запись в трудовой книжке
- Передача отходов сторонней организации
- ИП на ЕНВД лимит кассы.
- Расчет отпуска
- доход у Правоприемника
- Расчет пособия.
- Об НДФЛ с суточных
- Расчет отпускных
- Деятельность в сфере общественного питания
- Взнос в УК в виде основных средств. Учет.
- Возмещение НДС
- Реализация услуг под залог
- Срок отпуска по уходу за ребенком
- Перепланировка помещения
- Оформление командировочного удостоверения
- Вычет НДС
- Смена ОКАТО
- Договор с организацией на упрощенке
- Факсимильная подпись
- Предоставление коммунальных услуг
- Журнал учета больничных
- Выплата зарплаты наследникам
- Уплата штрафа, наложенного пожарной инспекцией
- О взыскании взносов, штрафов, пеней
- Транспортный налог
- НДС при списании ГСМ.
- Учет субсидии.
- НДС при реализации автомобиля. ИП на ЕНВД
- Выполнение работ по ОКР
- Лизинг
- Заем под материнский капитал
- Амортизация неотделимых улучшений.