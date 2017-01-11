До 1 июля старую ККТ надо снять с учета

Вмененщики могут вести наличные расчеты без ККТ. При этом покупателю придется выдать документ об оплате. Так разъяснила ФНС.

Организации и предприниматели на ЕНВД могут осуществлять наличные денежные расчеты без ККТ при условии выдачи по требованию покупателя документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием денежных средств. Печатать документ об оплате можно на модернизированной кассе. При этом ККТ, зарегистрированную до 1 февраля 2017 года, нужно снять с учета до 1 июля 2017 года – письмо ФНС России от 1 декабря 2016 г. № ЕД-4-20/22910@.

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