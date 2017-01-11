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До 1 июля старую ККТ надо снять с учета

11 января 287 просмотров

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Вмененщики могут вести наличные расчеты без ККТ. При этом покупателю придется выдать документ об оплате. Так разъяснила ФНС.

Организации и предприниматели на ЕНВД могут осуществлять наличные денежные расчеты без ККТ при условии выдачи по требованию покупателя документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием денежных средств. Печатать документ об оплате можно на модернизированной кассе. При этом ККТ, зарегистрированную до 1 февраля 2017 года, нужно снять с учета до 1 июля 2017 года – письмо ФНС России от 1 декабря 2016 г. № ЕД-4-20/22910@.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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