Минюст утвердил новую форму декларации по транспортному налогу

Минюст зарегистрировал новую форму декларации по транспортному налогу. Подавать ее нужно с отчетности за 2017 год.
В новой декларации компании смогут отражать уплаченные суммы «дорожного сбора» (строка 290) и уменьшать на них транспортный налог.
В разделе 2 «Расчет суммы налога по каждому транспортному средству» добавили строки «Дата регистрации транспортного средства», «Дата прекращения регистрации транспортного средства» и «Год выпуска транспортного средства». Также изменились штрих-коды листов налоговой декларации.
Новая декларация утверждена приказом ФНС России от 5 декабря 2016 г. № ММВ-7-21/668@.
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