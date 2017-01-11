Стали обязательными электронные пояснения по НДС

В 2017 году компании, которые сдают электронную декларацию по НДС, обязаны направлять пояснения через спецоператора (п. 3 ст. 88 НК РФ). Раньше бухгалтер мог выбирать, какие пояснения о декларации по НДС сдать налоговикам — бумажные или электронные.

Но пока ФНС не утвердила форматы электронных ответов. Так что пояснения можно отправить на бумаге. Как только форматы будут готовы, бумажные пояснения не примут.

Если компания получила требование в декабре 2016 года, а дать ответ нужно в январе, пояснения можно отправить на бумаге. Также инспекторы обязаны принять бумажные пояснения по льготам, даже после того как утвердят форматы.

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