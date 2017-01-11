 Переходная таблица КБК 2017: скачать в pdf >>

С 2017 года в КБК есть три изменения. Переходная таблица кодов КБК поможет быстро во всем сориентироваться. Скачать ее можно ниже.

Изменение № 1. Ввели новые коды по страховым взносам

Для социальных, медицинских и пенсионных взносов с 2017 года – новые КБК. Если платите взносы за декабрь прошлого года в 2017 году, используйте отдельные коды. Коды по взносам на травматизм не изменились, потому что эти взносы по-прежнему контролирует ФСС.

Изменение № 2. Объединили коды по единому налогу на УСН и минимальному налогу

Минимальный налог за 2016 год платите на тот же код, что и обычный налог с разницы между доходами и расходами – 182 1 05 01021 01 1000 110.

Изменение № 3. Добавили новый код по налогу на прибыль для иностранных компаний

С 2017 года контролируемые иностранные компании перечисляют налог на прибыль на отдельный код – 182101 01080011000110.

Сориентироваться в новых кодах поможет специальная таблица.