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Переходная таблица КБК 2017: скачать в pdf

11 января 1780 просмотров

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С 2017 года в КБК есть три изменения. Переходная таблица кодов КБК поможет быстро во всем сориентироваться. Скачать ее можно ниже.

Изменение № 1. Ввели новые коды по страховым взносам

Для социальных, медицинских и пенсионных взносов с  2017 года – новые КБК. Если платите взносы за декабрь прошлого года в 2017 году,  используйте отдельные коды. Коды по взносам на травматизм не изменились, потому что эти взносы по-прежнему контролирует ФСС.

Изменение № 2. Объединили коды по единому налогу на УСН и минимальному налогу

 Минимальный налог за 2016 год платите на тот же код, что и обычный налог с разницы между доходами и расходами – 182 1 05 01021 01 1000 110.

Изменение № 3. Добавили новый код по налогу на прибыль для иностранных компаний

С 2017 года контролируемые иностранные компании перечисляют налог на прибыль на отдельный код – 182101 01080011000110.

Сориентироваться в новых кодах поможет специальная таблица.

 Переходная таблица КБК 2017: скачать в pdf >>



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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