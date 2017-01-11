С 1 января вырос максимальный заработок для расчета пособий

В 2017 году для расчета пособий берите заработок сотрудника за 2015 и 2016 годы.

Максимальный заработок за 2015 год, который можно учесть при расчете пособий,— 670 000 руб. А за 2016 год — 718 000 руб. Поэтому максимальный средний дневной заработок в 2017 году – 1901,37 руб. ((670 000 руб. + 718 000 руб.) : 730).

Есть еще одна важная поправка в пособиях 2017 года – заработок для декретных и детских надо делить на 731 день. Дело в том, что 2016 год в расчетном периоде — високосный. Поэтому заработок для детских и декретных делите на 731 день (365 + 366). Правило об исключаемых периодах осталось. Из 731 дня надо вычесть дни болезни, декрета и отпуска по уходу за ребенком, которые пришлись на 2015 и 2016 годы.

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