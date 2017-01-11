ФНС начнет блокировать счета за долги по взносам

С этого года ФНС администрирует взносы по правилам Налогового кодекса. По нему инспекция вправе заблокировать на счете сумму, необходимую для погашения недоимки (п. 1 ст. 76 НК РФ).
Фонды не блокировали на счетах компаний долги по взносам, могли лишь списать недоимку с расчетного счета.
Еще 7 важных изменений по взносам:
- облагайте доходы в пределах новых лимитов
- ставьте в платежках новые КБК
- сдавайте новый отчет по взносам в ИФНС с 1 квартала 2017 года
- применяйте новый лимит по суточным
- используйте новые заявления для зачета и возврата взносов на травматизм
- отправляйте СЗВ-М в новом формате и в новые сроки СЗВ-М
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