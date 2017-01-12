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Как часто обновлять заявление на детские вычеты по НДФЛ

12 января 2105 просмотров

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Можно написать одно заявление на детский вычет сразу на несколько лет. Но тогда сотрудник не должен указывать год вычета.

Обновить заявление необходимо, если у сотрудника появились новые дети.

Проследите, чтобы в заявлении коллега написал, каким по счету является ребенок: первым, вторым или третьим.

К заявлению сотрудник должен приложить копию свидетельства о рождении ребенка, а при наличии соответствующих обстоятельств – копии справки об инвалидности, свидетельства об усыновлении, постановления об опеке над ребенком.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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