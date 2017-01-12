Как часто обновлять заявление на детские вычеты по НДФЛ

Можно написать одно заявление на детский вычет сразу на несколько лет. Но тогда сотрудник не должен указывать год вычета.
Обновить заявление необходимо, если у сотрудника появились новые дети.
Проследите, чтобы в заявлении коллега написал, каким по счету является ребенок: первым, вторым или третьим.
К заявлению сотрудник должен приложить копию свидетельства о рождении ребенка, а при наличии соответствующих обстоятельств – копии справки об инвалидности, свидетельства об усыновлении, постановления об опеке над ребенком.
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