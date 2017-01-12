Как упростить бухучет в 2017 году

Право упростить бухучет у компаний появилось в 2016 году. Но менять учетную политику в середине года сложно. Поэтому многие отложили переход на новые правила на январь 2017 года.

Есть восемь способов упросить учет.

Первый – начислять амортизацию один раз, а не 12 раз в год.

Новые правила позволяют начислять амортизацию с любой периодичностью. Реже одного раза в год — нельзя. Раньше все компании обязаны были начислять бухгалтерскую амортизацию ежемесячно.

Этот способ подходит компаниям на упрощенке и вмененке, которые не распределяют промежуточные дивиденды.