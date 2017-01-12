Что будет, если новичок получит первую зарплату через месяц

В компанию пришел новенький после того, как все получили зарплату. Хорошо, если сотрудники получают деньги за отработанное время без отсрочки. Например, 16-го числа — аванс за текущий месяц, 31-го — зарплату. Новичку не придется ждать деньги дольше двух недель.

А если в компании последний срок для зарплаты 15-е число следующего месяца, а для аванса — 30-е число текущего? Новичок, который придет в день выплаты или через пару дней после нее, первые деньги будет ждать дольше, чем полмесяца. Например, зарплату за первую часть месяца выдают через 10 дней — 25-го числа, за вторую — 10-го числа следующего. Новенький устроился 16 января. Аванс — с 1-го по 15-е число — ему не положен. А до зарплаты еще 25 дней.

Оставлять сотрудника без денег в такой ситуации опасно. Выдавать зарплату надо не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). Посмотрите на примере, как заплатить новичку, чтобы избежать штрафов >>