Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Расходы на нотариуса, на копирование документов
- Отражение в бухучете штрафов
- О расчете пособия по беременности и родам
- Удержания из зарплаты по инициативе сотрудника
- Поощрение, предоставленное покупателю
- Представление пояснений и расшифровки сумм дивидендов распределенных между акционерами
- Как подтвердить статус резидента РФ
- НДС выделенный в товарном чеке, без счета-фактуры.
- Учет рекламных активов
- Выплаты по решению руководителя
- Право на применение пониженных тарифов страховых взносов
- Прием на работу сотрудника из Белоруcсии
- Исправление ошибок в бухучете
- Как вернуть выручку
- Задолженность
- Отражение смены кредитора у должника
- Проводки по выплате дивидендов
- Входной НДС по автомобилю по договору лизинга
- Учет скидок по кредит-ноте
- Аренда автомобиля в командировке
- Переоценка основных средств
- Зачет НДФЛ.
- Купля-продажа золота Росфинмониторинг
- О восстановлении НДС при удержании с сотрудника затрат по его обучению
- Оплата больничного. Уход за больным членом семьи и болезнь сотрудника
- Покупка лома цветных металлов строительно-монтажной организацией
- Учет об организации производства бетона
- Продажа самортизированного ОС
- Особенности участия организации в электронных торгах
- Учет расходов на ОСАГО
- Оприходования товара на забалансовый счет
- Оплата проезда за границу РФ
- Импорт товаров
- Расчет отпускных.
- Амортизация
- Об изменениях условий контракта
- Покупка сертификата на продление гарантии по арендованному основному средству
- Пояснения в налоговую
- Подтверждающие документы
- Страховые взносы с 2014 для ИП на ОСНО
- НДФЛ с суточных
- Применение ЕНВД
- Оплата проезда к месту учебного отпуска
- Продажа путевки за наличные.
- Уплата взносов в ФСС на травматизм и отчетность при отсутствии деятельности
- Уплата НДФЛ обособленным подразделением
- Разъездной характер работы.
- Простое товарищество
- Предоставление беспроцентного займа
- Учет госпошлины
- Договор займа
- Стоимость импортной партии
- Продажа ос
- Сообщкние сведений в налоговый орган для удержания НДФЛ с суммы превышения стоимости переданного имущества над суммой участия в УК
- Налоговый агент
- торговля пивом
- Сдача имущества в аренду
- ОКОФ
- Оформление накладных
- НДФЛ
- Передача матов на отвественное хранение без пересечения границы РФ
- Штрафные санкций за несвоевременную оплату НДФЛ
- Путевки сотрудникам
- Передача собственного векселя
- О консолидированной финотчетности
- Расчет больничного листа
- Приобретение автомашины
- Приобретение ОС на УСН
- Реализация услуг под залог
- Выплата стимулирующей премии
- Лимит остатка наличных денежных средств
- В какой срок нужно подать сообщение об открытии расчетного счета во все фонды и в ИФНС.
- Использование нераспределенной прибыли
- Аренда с экипажем
- Об уплате налога на имущество
- Зачет взаимных требований, отражение в учете.
- Вычет НДС
- Счет и акт.
- Уменьшение и пересчет процентов по договору займа
- ИП сдача помещения в аренду. Акты выполненных работ (оказанных услуг).
- Лизинг
- Зарплата
- Документы для работы спецтехники
- КБК дивиденды, доходы
- Реализация на ЕСХН
- Кредиторская задолженность
- Удержание алиментов по инициативе сотрудника
- Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет сотруднику-чернобыльцу
- Можем ли мы зачесть в расходы сумму без кассового чека.
- Реализация с убытком
- Взносы ИП за себя
- Отсутствие письменного договора купли-продажи
- Вычет в двойном размере
- НДС
- Уточненка
- ОКОФ
- Погашение займа из кассы
- Беспроцентные займы.
- НДС с компенсации командировочных расходов
- Импорт через посредника
- Претензии
- Учет баннера
- Выход учредителя
- Количество дней отпуска
- Документальное оформление взаимозачета
- Замена товара
- Передача товара на ответственное хранение
- Бух. учет, расчет налога при УСН Доходы, условия применения УСН
- Лимит кассы
- Беспроцентный заем от физ. лица
- Как перевыставлять страховку
- доставка
- Расходы на ремонт по договору аренды транспортного средства с экипажем
- счет-фактура
- Торговля алкоголем в кафе и ЕНВД.
- Переход на ОСНО с УСН, НДС
- Переход на ЕНВД
- Имущественный вычет
- ИП на УСН и ЕНВД
- Оквэд
- исправление персонифицированного учета
- Лимит дохода УСН 2014
- Операции с товарами
- Приобретение офиса
- Ремонт интернета
- Исправление ошибки
- Сменный режим работы
- Забалансовый учет оборудования
- Ошибка в платежном поручении
- Расходы на доставку и страхование
- Расходы на оформление права собственности на объекты недвижимости
- Как оформить выдачу наличных денежных средств из кассы поставщику.
- Возврат валюты наличными
- О плате за негативное воздействие на окр. среду
- Увольнение в связи с выходом на пенсию
- Выкуп основных средств
- Размер заработной платы
- Устранение недостатков в строительстве
- Единый корректировочный счет - фактура
- Лизинг
- Помещение учредителя
- Заполнение ТОРГ-12
- Ошибки в счет-фактуре для вычета НДС
- уточненная декларация
- Строительство подстанции.
- Уставной капитал
- О применении платежного терминала
- Бух. учет начисления и выплаты сотруднице пособия при рождении ребенка, возмещение на р/с средств от ФСС
- Представительские расходы на УСН
- Учет доходов и расходов при производстве продукции с длительным производственным циклом
- Об определении порядка и размера возмещения арендаторами понесенных расходов.
- Расходы на обучение.
- Прием на работу совместителя в филиал
- Об оплате проезда в отпуск на личном автомобиле
- Об удержании излишне выплаченных отпускных
- Расходы на создание сайта при ОСНО
- Зарплата единственному учредителю
- Об отраслевом тарифном соглашении
- Как отразить в бух. учете претензию поставщику
- Посредник
- Учет НДС налоговым агентом
- Компенсация за использование личного автомобиля
- Заполнение графы 11 в счет-фактуре
- Комиссионер на ЕНВД
- Взыскание при ликвидации