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Премии за трудовые показатели списывают на расходы

12 января 326 просмотров

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Премии за производственные результаты учитывают в расходах при расчете налога на прибыль. Так пояснили финансисты.

Премии за производственные показатели считаются частью оплаты труда (п. 2 ст. 255 Налогового кодекса РФ). Такие суммы учитывают в расходах, если порядок, размер и условия их выплаты предусмотрены локальными нормативными актами. Об этом – в письме Минфина России от 16 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/75456.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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