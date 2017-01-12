Премии за трудовые показатели списывают на расходы

Премии за производственные результаты учитывают в расходах при расчете налога на прибыль. Так пояснили финансисты.
Премии за производственные показатели считаются частью оплаты труда (п. 2 ст. 255 Налогового кодекса РФ). Такие суммы учитывают в расходах, если порядок, размер и условия их выплаты предусмотрены локальными нормативными актами. Об этом – в письме Минфина России от 16 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/75456.
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