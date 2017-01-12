Сумму выданного займа по ККТ не пробивают

Суммы выданного и возвращенного займа по кассе не пробивают. На это указала ФНС.

ККТ применяют при наличных расчетах за товары, работы, услуги. Заемные операции не связаны с оказанием услуг (письмо финансистов от 10 мая 2011 г. № 03-01-15/3-51). Так что ККТ при расчетах по договорам займа не нужна – письмо ФНС России от 20 декабря 2016 г. № ЕД-4-20/24495.

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