Тест дня по сроку полезного использования объекта после модернизации

После модернизации у основного средства меняется технологическое назначение. Что происходит со сроком полезного использования после модернизации? Ответить>>>
После модернизации у основного средства меняется технологическое назначение. Что происходит со сроком полезного использования после модернизации? Ответить>>>
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