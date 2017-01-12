Когда штраф для компании заменят предупреждением

Малый и средний бизнес освобождают от штрафов за административное нарушение, если оно совершено впервые. ФНС объяснила, когда штраф заменят предупреждением – письмо ФНС от 8 декабря 2016 г. № ОА-4-17/23483.

Представителям малого и среднего бизнеса, их руководителям или работникам штраф заменят на предупреждение, если:

– предприниматель или организация совершили нарушение впервые

– нарушение не причинило имущественный ущерб, вред жизни и здоровью людей, вред окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства

– не было угрозы чрезвычайной ситуации.

ФНС рассказала, как будет определять, совершено нарушение впервые или нет. Отсчет начнут со дня вступления в силу постановления о назначении наказания. А закончат, когда пройдет год со дня исполнения постановления (ст. 4.6 КоАП РФ). Если в этот промежуток компания совершит аналогичное нарушение, оно будет считаться повторными.