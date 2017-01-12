К 20 января: не ошибитесь с расчетом среднесписочной численности

Все работодатели ежегодно не позднее 20 января сдают в ИФНС отчет о среднесписочной численности сотрудников. Не путайте этот показатель со средней численностью. В расчет среднесписочной включают сотрудников, которые работают в организации по трудовым договорам. А в расчет средней численности добавляют еще совместителей и работников на ГПД.

Оба показателя – средняя и среднесписочная численность – вам нужны для разных целей: заполнить статотчетность, сдать расчеты в фонды, подтвердить право на льготы, пониженные тарифы и другие. Не запутаться в том, когда и какой показатель рассчитать, поможет инструкция от Системы Главбух. Здесь же найдете формулы с примерами расчетов.

Еще по теме:

Чтобы посмотреть все материалы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня.