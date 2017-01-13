Справки 2-НДФЛ за 2016 год заполняйте по-новому

С 26 декабря 2016 года действуют новые коды доходов и вычетов по НДФЛ.

Производственные премии теперь надо показывать отдельно от зарплаты с новым кодом 2002. Раньше их отражали вместе с зарплатой по коду 2000. Для юбилейных премий за счет прибыли ввели новый код 2003. Раньше их включали в справки под кодом 4800 «Иные доходы».

Обновились все коды стандартных детских вычетов. Ставьте новые коды в справках 2-НДФЛ, которые выдаете работникам за прошлый и текущий год, а также в справках, которые будете сдавать в инспекцию по итогам 2016 года.

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