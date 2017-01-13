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Исключите расхождения между вашей учетной политикой и «1С»

13 января 256 просмотров

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Найдите время в январе, чтобы сверить настройки в «1С» с формулировками в приказе об учетной политике на 2017 год.

Расхождения между учетной политикой в программе и на бумаге — самая частая ошибка бухгалтеров. В этом мнении сошлись все аудиторы, которых мы опросили. А последствия нестыковок серьезные, вплоть до крупных штрафов.

Опрошенные аудиторы сообщили, что больше всего расхождений они встречают, когда проверяют:

 — перечень прямых расходов, которые в налоговом учете надо списывать по мере реализации продукции;

— способы учета запасов;

— порядок списания транспортно-заготовительных расходов.

Смотрите на рисунках, как настроить эти элементы учетной политики в программе. Все примеры мы взяли из программы «1С: Бухгалтерия 8» 3.0. Если настройки у вас верные, но не совпадают с приказом, то переделайте его. За основу можно взять формулировки из статьи.



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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