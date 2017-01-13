Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- организация раздельного учета
- Расчет компенсации при увольнении
- Арендная плата
- Как отразить в учете поступление предмета лизинга по договору о переводе долга.
- Доходы будущих периодов
- Международные переводы резидента
- Декрет, отпуск по уходу сотрудницы на срочном договоре
- Уточненная декларация штраф
- Учет расходов на оплату разрешений на работу иностранным гражданам
- Страховые взносы совместителя
- Документы, подтверждающие расходы подотчетного лица
- реализация подарочных сертификатов
- штрафы
- Декларация 3-НДФЛ
- Вахтовые выплаты. Надбавка, районный коэффициент, северная надбавка
- Комиссия банка за выдачу кредита
- Транспортный налог, Калужская обл-ть
- Расходы и НДФЛ
- Материально-ответственные лица при договоре хранения
- Об отражении в учете оплаты за время простоя
- НИОКР для иностранной организации
- Объяснительная к больничному листу
- возврата товаров покупателями
- Больничный после увольнения
- реорганизация в форме присоединения
- Выплата зарплаты
- Районные коэффициенты, северная надбавка на вахтовый отдых. НДФЛ, взносы
- Увольнение за прогул
- Размещение рекламных конструкций на муниципальной земле. НДС
- Счет-фактура налоговый агент
- закрытие ИП
- расчеты с бюджетным учреждением
- Реализация товара физическому лицу - нерезиденту
- Документы для кредитной организации
- Выход участника из ООО
- Уточненная декларация НДС
- Реализация товара
- Последствия по НДФЛ за не правильно оформленный авансовый отчет
- Материальная помощь, в связи со смертью.
- Можно ли принять к вычету НДС при наличии счета, электронного билета и посадочных талонов.
- Дивиденды учредителю.
- Расчет среднего заработка для дополнительного дня отдыха.
- Cписание материалов вследствие морального износа
- Реквизиты Кс-2, Кс-3
- закупка и продажа без ввоза на территорию России
- Об оформлении счета-фактуры и товарной накладной
- Резервы при реорганизации
- суммовые разницы
- вычет НДФЛ
- резерв на отпуск
- НДФЛ с компенсации командировочных расходов
- Отпускные в бухгалтерском и налоговом учете
- Сдача имущества в аренду
- ТОРГ-12
- Выдача продукции за вредность
- Расходы на неотделимые улучшения арендованного имущества;
- Договор о материальной ответственности
- Субсидия на возмещение затрат.
- Взаимозачет
- Взносы,НДФЛ на компенсация медосмотра
- Передача права подписи
- Покупка муниципального имущества. НДС
- Договор дарения, договор купли-продажи
- договор на монтаж рекламного щита
- Электронные первичные документы
- Передача неисключительных прав нерезиденту
- Принятие на работу иностранца
- Единица измерения в ТТН, в акте: тонно - километр
- Единовременное пособие в РСВ, 4-ФСС
- Трудовые отношения с директором
- Страховые взносы сотрудник Республики Беларусь
- приобретение компьютерной программы
- Образец договора новации
- Соглашение Россия Казахстан
- Финансовая помощь учредителя
- Пособия рождение ребенка
- Утеря первичных документов
- Заполнение больничного листа
- КБК задолженность по НДФЛ
- ИП взносы
- ЕНВД 2014
- Расчет взносов при увольнении
- Как при УСН учитывать выручку от продажи кофе через автоматы.
- Кафе
- Недвижимость в счет выплаты дивидендов
- Арест счетов
- Расчет декретного пособия
- Продление отпуска в связи с отзывом
- Имущественный вычет по НДФЛ
- Ошибка в учете
- Учет расходов по взносам по ДМС, если сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком.
- Саженцы
- Пересчет таможенной пошлины
- Декретное пособие без заявления сотрудницы
- Страховая премия по договору ОСАГО
- О доходах и расходах посредника
- Восстановление НДС при переходе на УСНО
- Определение срока исковой давности
- Восстановление НДС по расходам возмещенным из бюджета
- Расчет страховых взносов на новом месте работы
- Земельный налог
- Приобретение ОС у физ. лица: оформление и налогоовые последствия
- Прием на работу члена кооператива
- Баланс для банка
- Возможна ли капитализация расходов по заработной плате на счете 08?
- Должностные инструкции
- Договор материальной ответственности.
- Утеря первички, расходы, НДФЛ.
- О документальном оформлении командировки
- НДФЛ
- Вексель в счет оплаты гарантии
- Истребование документов налоговой
- Дата в ТТН и ТОРГ-12
- Однодневные командировки