Как в 6-НДФЛ отразить декабрьскую зарплату, которую выплатили в январе

ФНС разъяснила, как в 6-НДФЛ отражать декабрьскую зарплату, которую выплатили после новогодних каникул в январе 2017 года.

Расчет 6-НДФЛ заполняют на отчетную дату (соответственно, на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря). Раздел 1 расчета составляется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. По строке 070 «Сумма удержанного налога» раздела 1 указывают общую сумму налога, которую удержали на отчетную дату нарастающим итогом с начала года.

Налог с зарплаты удерживают при ее выплате (п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ). При этом перечислить налог с бюджет работодатель должен не позднее следующего дня (п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ). Если декабрьскую зарплату выдали в январе, НДФЛ удерживают в январе. Так что налог с декабрьской зарплаты надо отразить в строке 040 «Сумма исчисленного налога» раздела 1 расчета за 2016 год. А в строке 070 «Сумма удержанного налога» и в разделе 2 расчета 6-НДФЛ эту сумму покажут лишь в отчете за I квартал 2017 года.

Такие разъяснения привела ФНС России в письме от 29 ноября 2016 г. № БС-4-11/22677@.

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