Сдать декларацию по транспортному налогу за 2016 год можно в новой форме

В конце прошлого года ФНС утвердила новую форму декларации по транспортному налогу. При желании, компания может использовать обновленный бланк для отчета за 2016 год. Сдать его нужно до 1 февраля.

Официально новый бланк применяют с отчета за 2017 год. Это прописано в приказе, утвердившем новую декларацию. Но плательщикам дорожного сбора удобнее отчитаться по новой форме за 2016 год. В ней есть специальные строки для платы в систему «Платон».

ФНС порекомендовала инспекторам на местах не отказывать в приеме новой декларации.

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