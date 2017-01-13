Сдать декларацию по транспортному налогу за 2016 год можно в новой форме

В конце прошлого года ФНС утвердила новую форму декларации по транспортному налогу. При желании, компания может использовать обновленный бланк для отчета за 2016 год. Сдать его нужно до 1 февраля.
Официально новый бланк применяют с отчета за 2017 год. Это прописано в приказе, утвердившем новую декларацию. Но плательщикам дорожного сбора удобнее отчитаться по новой форме за 2016 год. В ней есть специальные строки для платы в систему «Платон».
ФНС порекомендовала инспекторам на местах не отказывать в приеме новой декларации.
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