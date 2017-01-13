С января действует новый перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

С 1 января 2017 года начал действовать обновленный перечень детских товаров, которые облагаются НДС по ставке 10 процентов. Перечень утвердило Правительство.
В старом перечне коды льготных товаров были перечислены в соответствии с ОКП, в новом – с ОКПД2, который стал обязательным с нового года. При этом некоторые детские товары включили в перечень обобщенно. Например, теперь по пониженной ставке облагаются тетради школьные ученические. Раньше 10-процентную ставку применяли по тетрадям с обычной или мелованной обложкой и конкретным количеством листов.
Новый перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 1527.
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