Нужно ли вам пройти обязательный аудит бухотчетности за 2016 год

Минфин опубликовал перечень организаций, которые должны провести обязательный аудит отчетности за 2016 год.

Компания, которая должна проводить обязательный аудит, сдает аудиторское заключение в Росстат. Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за его датой, но не позднее 31 декабря 2017 года (ст. 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Если пропустить эту дату, то компании грозит штраф до 5000 руб., а для руководителя — 500 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).

Если акционерные общества не опубликуют или опубликуют с опозданием аудиторское заключение в интернете, то будет штраф до 1 млн руб. Срок, в который надо опубликовать заключение, — три дня с даты его подписания (п. 71.4 Положения, утв. Банком России от 30 декабря 2014 г. № 454-П). За это же нарушение руководителя могут оштрафовать на сумму до 50 000 руб. (ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ).