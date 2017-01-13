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Нужно ли вам пройти обязательный аудит бухотчетности за 2016 год

13 января 459 просмотров

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Минфин опубликовал перечень организаций, которые должны провести обязательный аудит отчетности за 2016 год.

Компания, которая должна проводить обязательный аудит, сдает аудиторское заключение в Росстат. Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за его датой, но не позднее 31 декабря 2017 года (ст. 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Если пропустить эту дату, то компании грозит штраф до 5000 руб., а для руководителя — 500 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).

Если акционерные общества не опубликуют или опубликуют с опозданием аудиторское заключение в интернете, то будет штраф до 1 млн руб. Срок, в который надо опубликовать заключение, — три дня с даты его подписания (п. 71.4 Положения, утв. Банком России от 30 декабря 2014 г. № 454-П). За это же нарушение руководителя могут оштрафовать на сумму до 50 000 руб. (ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ).



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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