Банки обязаны принимать платежки по взносам с новыми КБК 2017

С 1 января 2017 года прежние КБК по взносам не работают. Перечислять деньги надо на коды из приказа Минфина России от 7 декабря 2016 г. № 230н. Налоговики на местах уже готовы работать с новыми КБК – ФНС еще в декабре разослала эти коды по инспекциям.

Но, как сообщили нам читатели, не все программы Клиент-Банк позволяют сформировать платежки с новыми кодами. Специалисты банков объясняли: пока КБК по взносам не утвердит Минюст, их невозможно подтянуть в программу.

Но 12 января Минюст признал коды не нуждающимися в регистрации (приказ Минфина России от 10 января 2017 г. № 2н). Что делать, если у вас в Клиент-Банке не появились нужные КБК >>