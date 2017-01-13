Как теперь заполнять поле 101 платежки по взносам

Взносы за декабрь 2016 года надо заплатить не позднее 16 января. Коллеги запутались, какой статус плательщика писать в поле 101 платежки. Раньше взносы перечисляли в фонды, и в поле 101 ставили код 08 «Плательщик страховых взносов». Но с этим кодом налоговики не работают.
Опрошенные нами специалисты банков рекомендуют компаниям в платежке по взносам ставить код «01». Они уверяют, это безошибочный вариант и платеж точно уйдет в бюджет. Даже если в поле 101 допустить неточность, платеж пройдет в казначействе, инспекторы пени не начислят.
В ФНС рекомендуют так заполнять поле 101 платежки по взносам:
— 01, если взносы платит компания;
— 09, если предприниматель платит взносы за себя;
— 14, если предприниматель платит взносы за работников.
Предприниматели ставят код «09» – если платят взносы за себя, и «14» - для взносов за работников.
Но некоторые инпекции, в частности ИФНС России по городу Кирову, предлагают всем налогоплательщикам, компаниям и предпринимателям, ставить в поле 101 код 14.
Заметим, какой бы код вы не поставили в поле 101 платежки, второй раз перечислять взносы не нужно. Деньги до инспекции дойдут в любом случае. Это нам подтвердили в ФНС.
Как коллеги заполнили поле 101 январских платежек по взносам, смотрите в нашем опросе и делитесь своим мнением.
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