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Ловушки в договоре подряда, из‑за которых налоговая начислит взносы

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Как теперь заполнять поле 101 платежки по взносам

13 января 1099 просмотров

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Взносы за декабрь 2016 года надо заплатить не позднее 16 января. Коллеги запутались, какой статус плательщика писать в поле 101 платежки. Раньше взносы перечисляли в фонды, и в поле 101 ставили код 08 «Плательщик страховых взносов». Но с этим кодом налоговики не работают.

Опрошенные нами специалисты банков рекомендуют компаниям в платежке по взносам ставить код «01». Они уверяют, это безошибочный вариант и платеж точно уйдет в бюджет. Даже если в поле 101 допустить неточность, платеж пройдет в казначействе, инспекторы пени не начислят. 

В ФНС рекомендуют так заполнять поле 101 платежки по взносам:

— 01, если взносы платит компания;
 09, если предприниматель платит взносы за себя;
— 14, если предприниматель платит взносы за работников.

Предприниматели ставят код «09» – если платят взносы за себя, и «14» - для взносов за работников.

Но некоторые инпекции, в частности ИФНС России по городу Кирову, предлагают всем налогоплательщикам, компаниям и предпринимателям, ставить в поле 101 код 14.

Важно! Чтобы исключить разногласия, мы отправили запрос в ФНС и в Минфин. Как только получим ответ, сразу сообщим вам официальную позицию чиновников. Следите за новостями на нашем сайте.  

Заметим, какой бы код вы не поставили в поле 101 платежки, второй раз перечислять взносы не нужно. Деньги до инспекции дойдут в любом случае. Это нам подтвердили в ФНС. 

Как коллеги заполнили поле 101 январских платежек по взносам, смотрите в нашем опросе и делитесь своим мнением.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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