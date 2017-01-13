Инспекции не вправе отказывать в приеме налоговых платежек за другую компанию

Инспекции обязаны принимать платежки по налогам и взносам, если их за компанию платит другая организация или физическое лицо, например учредитель. Это нам подтвердили в ФНС России.

С 30 ноября 2016 года налоги за компанию вправе платить другие лица (п. 1 ст. 45 НК РФ). А с 1 января 2017 года это правило распространяется и на страховые взносы. Исключение – взносы на травматизм.

Но, как мы выяснили, не все инспекции готовы принимать такие платежи. Компаниям разъясняют, что налог, перечисленный подобной платежкой, будет считаться неуплаченным. Мы обратились за разъяснениями в ФНС и получили ответ >>