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Инспекции не вправе отказывать в приеме налоговых платежек за другую компанию

13 января 100 просмотров

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Инспекции обязаны принимать платежки по налогам и взносам, если их за компанию платит другая организация или физическое лицо, например учредитель. Это нам подтвердили в ФНС России.

С 30 ноября 2016 года налоги за компанию вправе платить другие лица (п. 1 ст. 45 НК РФ). А с 1 января 2017 года это правило распространяется и на страховые взносы. Исключение – взносы на травматизм.

Но, как мы выяснили, не все инспекции готовы принимать такие платежи. Компаниям разъясняют, что налог, перечисленный подобной платежкой, будет считаться неуплаченным. Мы обратились за разъяснениями в ФНС и получили ответ >>



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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