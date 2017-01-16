За опоздание с единым расчетом по взносам налоговики не вправе блокировать счета. Такой выгодный для компаний вывод сделал Минфин в ответ на запрос журнала «Главбух» – письмо от 12 января 2017 г. № 03-02-07/1/556.

Статья 76 НК РФ разрешает замораживать счет только за несдачу деклараций и 6-НДФЛ (п. 3 и 3.2 статьи). Про расчет по взносам в статье ничего не сказано, значит блокировка счета за него незаконна. Однако ФНС считала, что блокировка распространяется и на плательщиков взносов – пункт 11 статьи 76 НК РФ.

За задержку с расчетом компании в любом случае придется заплатить штраф – 5 процентов от взносов к уплате, но не менее 1000 рублей. Общая сумма штрафа за весь период опоздания не может быть больше 30 процентов от суммы взносов (ст. 119 НК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ).

Про новые взносы: