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Налоговикам запретили блокировать счета за опоздание с новым расчетом по взносам

16 января 759 просмотров

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За опоздание с единым расчетом по взносам налоговики не вправе блокировать счета. Такой выгодный для компаний вывод сделал Минфин в ответ на запрос журнала «Главбух» – письмо от 12 января 2017 г. № 03-02-07/1/556.

 Статья 76 НК РФ разрешает замораживать счет только за несдачу деклараций и 6-НДФЛ (п. 3 и 3.2 статьи).  Про расчет по взносам в статье  ничего не сказано, значит блокировка счета за него незаконна. Однако ФНС считала, что блокировка распространяется и на плательщиков взносов – пункт 11 статьи 76 НК РФ.

За задержку с расчетом компании в любом случае придется заплатить штраф – 5 процентов от взносов к уплате, но не менее 1000 рублей. Общая сумма штрафа за весь период опоздания не может быть больше 30 процентов от суммы взносов (ст. 119 НК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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