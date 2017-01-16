ПФР официально подтвердил: срок сдачи СЗВ-М за декабрь переносится

По общему правилу срок сдачи СЗВ-М за декабрь – 15 января. Но в этом году эта дата выпала на воскресенье. Сдать отчет можно до 16 января включительно. ПФР это подтвердил – письмо от 28 декабря 2016 г. № 08-19/19045.

Правил о переносе срока на ближайший рабочий день в Законе от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ нет. Но ПФР ссылается на статью 193 ГК РФ – если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока будет ближайший рабочий день.

Заполнить СЗВ-М помогут статьи: