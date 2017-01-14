Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Нормы расхода ГСМ
- Право аренды
- Займ
- Бухучет затрат, связанных с оплатой банковских услуг,
- Подготовка к продаже
- Смена адреса сдача отчетности
- Дебиторская задолженность
- Налогообложение заработной платы иностранца
- Как предоставить сотруднику имущественный налоговый вычет.
- Малое предприятие
- Об отражении в учете валютной выручки
- Вычет в месяце рождения ребенка
- Бухучет при передаче автомобиля страховой компании
- Продление договора с директором
- Расчет больничного пособия
- Квитанция к приходному кассовому ордеру
- Факторинг задолженность
- Зачет взаимных требований.
- Торговая наценка в бухучете.
- Подрядчик использует имущество заказчика
- О применении пониженных тарифов страховых взносов
- Списания ГСМ
- Терминал
- Закрытие ИП. Возврат переплаты ПФР.
- Командировка на длительный срок
- Неустойка связана с оказанием факторинговых услуг. НДС
- Компенсация отпуска
- дебиторская задолженность
- О временном возложении обязанностей на другого сотрудника
- Досрочный выход из отпуска, заявление.
- Прием на работу сотрудника
- Документы лицензионный договор
- Районный коэффициент
- Списание отклонения фактической себестоимости от нормативной
- О сроке исполнения требования о предоставлении документов
- Аренда
- Реализация товара по договору комиссии
- Декларация НДС
- О перечислении зарплаты сотрудника на счет третьего лица
- Факс и факсимильная подпись
- Лизинг
- Договор и зарплата гендиректору.
- Запись в трудовой книжке при переводе
- Перевод сотрудника
- Расчет декретного пособия
- Амортизация НМА
- Проверка ИП.
- Договор займа между организацией и ИП
- Учет в строительстве
- Расходы на бесплатное питание сотрудников
- Сроки перечисления НДФЛ и страховых взносов, ответственность за несвоевременное перечисление.
- Компенсация расходов на ГСМ при использовании сотрудником личного автомобиля в служебных целях.
- За какой период работы положена компенсация отпуска при увольнении.
- Товарообменная операция
- Отражение в бухучете расходов на питание сотрудников, предоставляемого другой организацией как услугу
- Вопрос о переквалификации договора аренды
- Применение ККМ
- Штамп на ПКО
- Расчет страховых взносов утрата права на применения УСН
- Командировочное удостоверение
- Оформление вторичного корректировочного счета-фактуры
- НДС агента на УСНО
- Учетная политика
- Неверно указан юридический адрес
- Сотрудник пожаловался в трудовую инспекцию
- Перевод сотрудника
- О порядке налогообложения деятельности филиала иностранной организации
- Об уплате ИП налога на имущество
- Расчет стоимости чистых активов
- Документы к договору поставки
- Двойной вычет НДФЛ
- Зарубежная командировка
- Совмещение двух видов деятельности
- Код дохода в справке 2-НДФЛ
- Счет-фактура на аванс
- Запись в трудовую книжку директору, который является единственным учредителем
- Условия премирования
- Программное обеспечение в Казахстан
- Расчеты по договору аренды
- Пени и штрафы по налогам
- Исчисление больничного пособия
- Изменение в штатное расписание
- Покупка в рассрочку УСН
- Изменения ИНН, КПП, ОГРН при смене юридического адреса
- Калькуляция по договору оказания услуг
- О материальной помощи бывшим сотрудникам
- Инвалид 3 группы
- Приобретение у КИтая
- Справка о сумме заработной платы в целях исчисления пособия
- Ремонт автомобиля
- Об учете капитальных вложений в арендованный земельный участок
- Как определить налоговый статус сотрудника для исчисления НДФЛ
- Можно ли приложить к авансовому отчету документы с подписью другого сотрудника.
- Обучение сотрудника на основании агентского соглашения
- Документальное оформление благотворительности
- Как вернуть компенсацию за неиспользованный отпуск?
- Прием нового сотрудника на период ежегодного отпуска
- Применение ККТ вместо БСО.
- Продажа недвижимости предпринимателем
- Затраты на разработку бизнес плана
- Об оформлении трудовых отношений с генеральным директором
- учет НДС
- Розничная торговля
- Какую отчетность должно представлять ООО на УСН при выплате дивидендов физическому лицу
- О возмещении расходов на услуги связи арендаторами
- Оформление на работу.
- Об освобождении от работы беременной сотрудницы
- Компенсация за весь неиспользованный отпуск
- Выход на пенсию
- Кафе, бар и мультимедийный зал на ЕНВД
- О возмещении арендодателю затрат на уплату транспортного налога
- Мед освидетельствование
- Об оформлении путевого листа
- Кассовые операции через обособленное подразделение
- Общехозяственные расходы
- Компенсация расходов
- Услуги автовышки
- Ип без кассового аппарата
- Больничный лист
- командировка
- возражения по камеральной проверке
- Проценты
- Отличия в наименовании должности руководителя
- ОКР
- Номинальная доля
- Переход с УСН на ОСНО
- ТТН
- Подразделения малых предприятий
- Прогул
- Увольнение в отпуске по уходу
- Аванс и отгрузка в том же квартале
- Возврат товаров
- Одобрение крупной сделки
- Какие налоги должен заплатить ИП при продаже автомобиля.
- Может ли ФНС взыскивать суммы налогов давностью более трех лет?
- Может ли организация приобрести катер за счет средств компании
- Какие налоги нужно платить при приобретении ПО через интернет.